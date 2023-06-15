اعرف كم باقي على عيد الأضحى 2023

ارتفعت معدلات البحث عبر محرك “جوجل”، لمعرفة كم باقي على عيد الأضحى 2023 وعدد أيام الإجازة خلال عيد الأضحى المبارك المتوقعة للقطاعات العاملة العام والخاص.

كم باقي على عيد الأضحى 2023



نجيب في التقرير التالي عن سؤال الجمهور المطروح عن كم باقي على عيد الأضحى 2023 وموعد وقفة عرفة.

وفق الحسابات الفلكية فإن موعد عيد الأضحى هو الأربعاء 28 يونيو 2023 وبذلك يتبقى عليه 13 يوم.

ويكون موعد وقفة عرفة الثلاثاء 27 يونيو 2023.



إجازة عيد الأضحى المبارك 2023



وفق الحسابات الفلكية السابق ذكرها تكون إجازة عيد الأضحى بداية من الثلاثاء 27 يونيو 2023 وهو موعد وقفة عرفة حتى السبت 1 يوليو وهو رابع ايام العيد الكبير.



الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة

الأربعاء 28 يونيو اول يوم العيد الكبير

الخميس 29 يونيو ثاني يوم العيد الكبير

الجمعة 30 يونيو ثالث يوم العيد الكبير

السبت 1 يوليو رابع يوم العيد الكبير



موعد صلاة عيد الأضحى ٢٠٢٣



موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة الساعة 6:21 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الإسكندرية الساعة 6:24 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظتي بور سعيد الساعة 6:14 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة المنيا الساعة 6:25 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة سوهاج الساعة 6:28 صباحاً.



صرف مرتبات شهر يونيو 2023



وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك في الأيام السابق ذكرها قررت وزارة المالية ان يكون صرف مرتبات يونيو قبل عيد الأضحى المبارك كي يتمكن العاملون من شراء احتياجات الأسرة المطلوبة بمناسبة العيد.

يكون صرف مرتبات يونيو للعاملين في الدولة بجميع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والشركات التابعة لها من الأحد 18 يونيو والاثنين 19 يونيو والثلاثاء 20 يونيو، الأربعاء 21 يونيو ويستمر حتى الخميس 22 يونيو 2023.