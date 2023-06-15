موعد صرف المرتبات والمعاشات قبل إجازة عيد الأضحى

ينتظر الموظفون وأصحاب المعاشات، مع اقتراب عيد الأضحى 2023، صرف المرتبات والمعاشات الخاصة بهم، قبل المناسبة الدينية، حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاجون إليه من مستلزمات.

هل يتم صرف المرتبات قبل عيد الأضحى؟

وكانت أعلنت وزارة المالية عبر الموقع الرسمي الخاص عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين، والذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، ويستمر على مدار 5 أيام، حتى يوم الخميس الموافق 22 يونيو،

أما من حيث أصحاب المعاشات فاعتادت وزارة التضامن الاجتماعي على صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، وحتى الآن لم يصدر قرار بتبكير صرف معاشات يوليو.