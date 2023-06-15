توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستقر حالة الطقس اليوم الخميس على كافة الأنحاء لتكون درجات الحرارة في مستوياتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام ، مع نشاط الرياح على أغلب المحافظات.

وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 15-6-2023

حالة الطقس اليوم

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الحار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري اليوم الخميس، وشديد الحرارة على الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية .

وتسود أجواء ربيعية ليلا على كافة الأنحاء في ظل نشاط نسبي للرياح بسرعات من 30 لـ35 كم/ س يعمل على تلطيف الأجواء والشعور بالاستقرار.

وأضاف بيان هيئة الأرصاد الجوية تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة مع نشاط الرياح خلال حالة الطقس اليوم الخميس على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري : العظمى 34 أما الصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية : العظمى 28 أما الصغرى 20 درجة .

شمال الصعيد : العظمى 35 أما الصغرى 25 درجة .

جنوب سيناء : العظمى 37 أما الصغرى 27 درجة .

جنوب الصعيد العظمى 44 أما الصغرى 28 درجة .