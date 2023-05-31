مع دخول فصل الصيف.. 5 نصائح لتجنب الإصابة بـ "الكلف"

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، وحذرت من الخروج تحت اشعة الشمس المباشرة لأنها ستضر بالصحة العامة.

ويقدم “الدستور” في السطور التالية مجموعة نصائح خول فصل الصيف وارتفاع الحرارة لتجنب إصابة البشرة بالكلف وفق موقع “hindustan times”.

“الكلف” هو حالة جلدية معقدة تحديات بالنسبة للكثيرين، فهو يظهر بشكل بقع داكنة على البشرة وخاصة الوجه، لكن فهم الأسباب واستكشاف خيارات العلاج الفعالة يمكن أن يساعد في إلقاء الضوء على الطريق إلى بشرة أكثر إشراقًا.

ما هو الكلف؟

أوضحت الدكتورة سونيا مانويل، استشاري الأمراض الجلدية، أن “الكلف” هو حالة جلدية تؤدي إلى ظهور بقع داكنة على الوجه، وغالبًا ما تظهر على الخدين والجبين والشفة العليا وقد تكون البقع متناظرة أو غير متساوية وعادة ما تكون أكثر وضوحًا في المناطق المكشوفة إلى الشمس، والكلف أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال ، وغالبًا ما يرتبط بالحمل أو استخدام حبوب منع الحمل.

أسباب الإصابة بالكلف

كشفت “سونيا” أن السبب الدقيق للكلف غير معروف، لكن هناك عدة عوامل يمكن أن تسهم في تطوره. تشمل هذه العوامل:

1. التعرض لأشعة الشمس:

التعرض لأشعة الشمس هو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالكلف يمكن أن تؤدي الأشعة فوق البنفسجية من الشمس إلى زيادة إنتاج الميلانين ، مما يتسبب في تكوين بقع أو بقع داكنة على الجلد ومن الضروري ارتداء واقي من الشمس مع عامل حماية عالي، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم ، لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

2. التغيرات الهرمونية:

التغيرات الهرمونية مثل تلك التي تحدث أثناء الحمل أو عند تناول حبوب منع الحمل ، يمكن أن تسبب الكلف وذلك لأن هذه التغييرات يمكن أن تحفز إنتاج الميلانين، مما يتسبب في تكوين بقع أو بقع داكنة على الجلد، يجب على النساء الحوامل أو اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل اتخاذ احتياطات إضافية لحماية بشرتهن من أشعة الشمس.

3. علم الوراثة:

يمكن أن تلعب الوراثة أيضًا دورًا في تطور ظهور الكلف إذا كان احد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة مصابين بالكلف، فقد يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة به أيضًا ومع ذلك ، لمجرد وجود تاريخ عائلي من الكلف لا يعني أنه سيصاب به أيضًا.

4. نوع الجلد:

يعتبر الكلف أكثر شيوعًا لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة ، حيث ينتجون بشكل طبيعي الميلانين أكثر من الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة.

كيف يمكن مواجهة خطر الإصابة بالكلف؟

قالت “سونيا” إنه بينما لا يمكن علاج الكلف، هناك خيارات علاجية متاحة للمساعدة في تقليل ظهور البقع على الجلد، وتشمل:

الحماية من أشعة الشمس:

يمكن أن يساعد ارتداء واقي الشمس وتجنب التعرض لأشعة الشمس على منع الكلف من التفاقم.



التقشير الكيميائي:

يمكن أن يساعد التقشير الكيميائي في تقليل ظهور الكلف عن طريق إزالة الطبقة العليا من الجلد التي تحتوي على البقع.



العلاج بالليزر:

يمكن استخدام العلاج بالليزر لاستهداف وتدمير الخلايا التي تنتج الميلانين ، مما يقلل من ظهور الكلف.

نصائح لتجنب الإصابة

ويمكن منع الكلف من خلال اتخاذ خطوات صغيرة وإجراء تغييرات طفيفة على نمط الحياة. فيما يلي بعض النصائح التي اقترحتها الدكتورة سونيا.

1. وضع واقي من الشمس مع عامل حماية من الشمس لا يقل عن 30 ، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم.

2. ارتداء قبعة عريضة الحواف ونظارات شمسية لحماية الوجه من أشعة الشمس.

3. تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الشمس.

4. استخدام منتجات العناية بالبشرة اللطيفة التي لا تهيج بشرتك.

5. تجنب استخدام الشمع أو الخيط على الوجه، لأن ذلك قد يؤدي إلى تهيج البشرة.

ومن الضروري طلب المشورة العلاجية من طبيب أمراض جلدية لتحديد السبب الكامن وراء الكلف وخيارات العلاج الأكثر فعالية لنوع البشرة.