معهد الفلك: بداية فصل الصيف 21 يونيو المقبل.. وطوله 93 يومًا

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن حدوث الانقلاب الصيفي سيكون يوم 21 يونيو المقبل في الساعة الخامسة و59 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، اليوم السبت، إنه وفقا لتلك الحسابات فعدد أيام فصل الصيف للعام الحالي 93 يوما و13 ساعة و52 دقيقة، لافتا إلى أن الشمس تصل إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان، وهذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي.

وأضاف القاضي أن هذا اليوم (الانقلاب الصيفي) يمثل أطول نهار وأقصر ليل في العام، علما بأن هذا اليوم أيضا هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في نصف الكرة الجنوبي (الانقلاب الشتوي)، ويمثل أطول ليل وأقصر نهار في السنة في نصف الكرة الجنوبي.

وأوضح أنه بعد هذا التاريخ تنقلب حركة الشمس ظاهريا في السماء نحو الجنوب؛ لذا يسمى هذا اليوم بيوم الانقلاب الصيفي، بحيث يكون النهار في نصف الكرة الشمالي أطول من الليل، ثم تتحرك الشمس ظاهريا نحو الجنوب بشكل يومي إلى أن يحين موعد الاعتدال الخريفي الذي يوافق يوم 22 سبتمبر من كل عام تقريبا.

وأكد القاضي أنه من الأخطاء الشائعة القول إن الصيف والشتاء ينشآن نتيجة لقرب أو بُعد الأرض عن الشمس، والحقيقة العلمية هي أن الصيف والشتاء ينشآن بسبب انحراف محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23 درجة ونصف الدرجة.