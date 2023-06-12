الدليل الكامل لتغذية الأطفال فى فصل الصيف

الأطفال في مرحلة النمو يحتاجون إلى تغذية متوازنة ومتنوعة تحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية لبناء أجسامهم وتقوية مناعتهم وتطوير عقولهم. في موسم الصيف، يزداد احتياج الأطفال إلى السوائل والفيتامينات والمعادن التي تساعدهم على التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة والحفاظ على نشاطهم وحيويتهم.

في السطور التالية يسلط خبراء التغذية الضوء علي أفضل الأطعمة لنمو الأطفال وكيفية تقديمها لهم بطرق شهية وصحية ،وفقا لما ذكره موقع "eat and fitness".

أفضل الأطعمة لنمو الأطفال:

البروتين: هو عنصر غذائي أساسي لبناء وإصلاح خلايا وأنسجة الجسم، وخاصة العضلات والعظام والدم. يوجد البروتين في مصادر حيوانية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والحليب ومشتقاته، وفي مصادر نباتية مثل البقوليات والفاصوليا والعدس والحمص والبذور والمكسرات.

الكربوهيدرات: هي مصدر رئيسي للطاقة التي يحتاجها الجسم لأداء عملياته المختلفة، كما أنها تساعد على تغذية خلايا المخ وزيادة التركيز والذاكرة، كما يوجد الكربوهيدرات في الحبوب والخبز والأرز والشعرية والبطاطس والخضروات النشوية، كما يفضل اختيار الحبوب الكاملة التي تحتوي على نسبة أعلى من الألياف.

الدهون: هي عنصر غذائي مهم لإمداد الجسم بالطاقة، كما أنها تساهم في امتصاص بعض الفيتامينات، كما أن بعض أنواعها تحتوي على أحماض دهنية أساسية تعزز صحة القلب والدماغ.

لذا يجب اختيار مصادر صحية للدهون مثل زيت الزيتون وزبدة الفول السوداني وزبدة المكسرات، كما يجب تجنب أو تقليل استهلاك المصادر غير الصحية مثل المقالي والوجبات السريعة والمشروبات الغازية.

الفيتامينات والمعادن: هي عناصر غذائية تلعب أدواراً مهمة في تنظيم وظائف الجسم المختلفة، كما أنها تقوي المناعة وتحمي من الأمراض والعدوى، توجد الفيتامينات والمعادن في الفواكة والخضروات بألوانها وأشكالها المختلفة، كما يوجد بعضها في مصادر أخرى مثل الحليب والبيض واللحوم.



كيفية تقديم الأطعمة للأطفال في موسم الصيف



يجب تقديم الأطعمة للأطفال بشكل متنوع ومتوازن، بحيث تحتوي كل وجبة على مصدر من البروتين والكربوهيدرات والدهون، إضافة إلى الخضروات والفواكة.

يجب تقديم الأطعمة بشكل جذاب وشهي للأطفال، مثل استخدام قوالب أو قطاعات لتشكيل الخبز أو الجبن أو الخضروات بأشكال محببة لهم، أو تزيين الطبق بألوان مختلفة، أو استخدام عصير البرتقال أو التفاح لإضافة نكهة للسلطات.

كما يجب تقديم الأطعمة بحسب احتياجات وشهية كل طفل، دون إجباره على تناول كمية محددة، أو منعه من تناول ما يحب، بل يجب التشجيع على تذوق كل شيء بكمية معقولة، بالإضافة إلى تقديم الأطعمة بشكل صحي وآمن، مثل غسل الفواكة والخضروات جيداً قبل استهلاكها، أو طهي اللحوم والدواجن جيداً قبل تقديمها، أو تبريد المشروبات والحليب قبل شربها.

أفضل العصائر للأطفال في موسم الصيف

عصير المانجو: هو عصير غني بفيتامين ج، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم، و يمكن إضافة قطع من المانجو مع قليل من الماء أو الحليب، ثم خفقه حتى يصبح ناعماً.



عصير التفاح: هو عصير غني بالألياف والفلافونويدات التي تحسن صحة القلب والدورة الدموية، كما يمكن إضافة العسل النحل لإضافة المزيد من السكر الصحي.