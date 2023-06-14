“دعاء الفجر اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023” من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية خلال ساعات الليل الأولى حيث يرغب الملايين من المواطنين في إحياء الليل بالعبادة والطاعة وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والدعاء رغبة في المغفرة والرحمة والعتق من النار.



دعاء الفجر اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023

يعرض الدستور دعاء الفجر اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 وفقا لما ذكرته أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب العون والمساعدة من الله سبحانه وتعالى في كل أمور الحياة وهى كما يلي:-

اللهم إني أسألك أن تبعد عنا شر الأمراض والوباء واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين القانتين .. اللهم بشرنا بما يسر قلوبنا وكف عنا ما يضرنا .. اللهم إنك تسمع آنين قلوبنا .. فأرزقنا ما هو خير لنا.. اللهم إني أسألك من النعمة تمامها من العافية دوامها ومن الخير أكمله اللهم السلام في كل خير يرهقنا و يضعفنا و يؤذينا.

اللهم لا نظلم وأنت حسبنا ولا نضام وأنت ربنا .. اللهم أشرح صدورنا بطاعتك ويسر أمورنا برحمتك .. اللهم احفظنا مما تخفيه المقادير .. وألطف بنا يا عزيز يا قدير.. بقوة تدبيرك وعظيم عفوك .. وسعة حلمك وفيض كرمك.



اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك .. ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا .. اللهم إني أسألك راحة في البدن.. وراحة في القلب.. وراحة في النفس.. واجعل لنا يارب من كل ضيق مخرجا.. ومن كل هم فرجا.. من كل دعاء قبول واستجابة.

اللهم ارزقني بكرمك ما أريد وما احتاج إليه .. فلا أحد يعلم ما بداخلي سواك.. اللهم بدل حزني فرجا.. وهمي سعادة.. وضيقي فرجا.. وأرزقني يوما أفضل من أمسي.. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.



اللهم مع هذا الفجر أسألك أن تجعل فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمة لكل أموات المسلمين فأنت على كل شيء قدير.. الله يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه .. اجعل يومنا حافل بكل خير.

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