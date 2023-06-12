دعاء النبي في وقفة عرفة 2023 وعدد أيام إجازة العيد

يهتم المسلمون بترديد دعاء النبي في وقفة عرفة ، والذي يعد من أقرب الأيام إلى الله وفق ما جاء بالسنة النبوية الشريف، ويكون وقفة عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة حيث يقف المسلمون على جبل عرفات لتأدية أهم مناسك الحج.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي دعاء النبي في وقفة عرفة 2023 مكتوبة ، وعدد أيام أجازة العيد.

دعاء النبي في وقفة عرفة

وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء وقفة عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث حسنه الألباني.

ومما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء في هذا اليوم ما روى الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجئ به الريح .

ومن الأدعية المختارة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً كبيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب علي توبة نصوحاً لا أنكثها أبداً وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبداً، أللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، أستودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا، وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا.

عدد أيام الإجازة في عيد الأضحى

حددت البحوث الفلكية موعد عيد الأضحى المبارك والذي يكون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام ، ووفق البحوث الفلكية فإن العيد الكبير يوافق هذا العام 28 يونيه على أن تكون وقفة عرفة يوم 27 يونية والتي تعد أول أيام الإجازة الرسمية لجميع العاملين في الدولة والتي تبدأ وفق قانون العمل من يوم وقفة عرفة وتستمر لمدة 4 أيام أخرى وهي 28 و 29 و 30 و 1 يوليو على أن يعود العاملين في الدولة لأشغالهم يوم 2 يوليو 2023 .