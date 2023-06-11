الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طرق الاستعلام عن فتوى إلكترونيا وهاتفيا ومواعيد عمل دار الإفتاء المصرية

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية

طرق الاستعلام عن فتوى من خلال دار الإفتاء المصرية من المواضيع التى تزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، لذلك نوضح في السطور الآتية طرق الاستعلام عن فتوى إلكترونيا وهاتفيا:

طرق الاستعلام عن فتوى من دار الإفتاء المصرية 

أتاحت دار الإفتاء المصرية خدمة هاتفية للاستفتاء عن طريق الاتصال  بما يسمى بـ "الخط الساخن" للاستعلام عن الفتوى المراد معرفة رأى الشرع فيها، حيث مكنت دار الإفتاء من خلال خدمة الاتصال التليفونى التواصل المباشر بين الراغب فى معرفة رأى الشرع فى موضوع ما وبين أحد أمناء الفتوى المؤهلين سواء من داخل مصر أو من خارجها:

الاتصال من داخل مصر 

من داخل مصر يتم الاتصال برقم (107).

الاتصال من خارج مصر.

ومن خارج مصر من رقم: 25970400(00202) إلى رقم 25970430(00202).

خدمة الرسائل الصوتية المسجلة

كما أتاحت دار الإفتاء المصرية ما يسمى بالخدمة الصوتية المسجلة من خلال توفير عناصر للرد على المتصل وهى المعروفة باسم "الكول سنتر" وهم موظفى خدمة الاستقبال المؤهلين باستقبال المكالمات الهاتفية الواردة وأخذ بيانات صاحبها ثم توجيهه لكيفية متابعة الإرشادات الصوتية الآلية حتى يستطيع تسجيل سؤاله، ثم يحصل السائل على رقم سرى له من خلال الرد الآلى، ثم يحول السؤال إلكترونيا إلى أحد أمناء الفتوى المختصين بالرد على الأسئلة الهاتفية للإجابة عنه في خلال ساعة، فإذا دخل السائل إلى الخدمة الهاتفية بعد حوالي الساعة، واتبع الإرشادات الصوتية الآلية -حيث يطلب البرنامج منه الرقم السري الخاص بسؤاله- استطاع سماع الإجابة عن سؤاله.

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رابط الاستعلام عن فتوى إلكترونيا 

أولا .. الدخول إلى موقع الإلكترونى لدار الإفتاء المصرية من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

ثانيا .. كتابة الموضوع على المستعلم كتابة موضوع سؤاله الذي يريد معرفته مثل: ( حج، صلاة، طلاق، ميراث، ...). 

ثالثا.. كتابة البريد الالكتروني للمستعلم إن وجد. 

رابعا.. التأكد من كتابة السؤال بوضوح على أن يكون سؤالا واحدا. 

رابعا .. الضغط على أيقونة "الإرسال" 

خامسا .. الاحتفاظ بالرقم السري الذى يظهر على الشاشة 

مواعيد خدمات دار الإفتاء المصرية 

الخدمات التى تقدمها دار الإفتاء المصرية تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء يوميا ماعدا الجمعة والسبت والإجازات الرسمية .

موعد الرد على فتاوى الميراث

فتاوى الميراث تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة التاسعة مساء يوميا ماعدا الجمعة والإجازات الرسمية.

طرق الحصول على الإجابة الخاصة بالسؤال المكتوب 

الطريقة الأولى: 

 1- الدخول على صفحة الاستعلام عن فتوى بالضغط على هذا الرابط هنا.

2- استخدام الرقم الذي احتفظت به سابقا في الاستعلام عن سؤالك

الطريقة الثانية:

من خلال تفقد البريد الإلكتروني للمستعلم فى حالة كتابته سؤاله على موقع دار الإفتاء المصرية كما ذكرنا سابقا .

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