الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة لتحديد نوع ودرجة الاعاقة من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية حيث وفرت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا لتسهيل الخدمات التي يوفرها القانون رقم 10 لسنة 2018 للمعاقين لمحاولة دمجهم في الجمتمع المصري والاستفادة من طاقتهم في كافة المجالات.

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لذوي الهمم 2023

يستطيع الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي الشامل عليهم سواء لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أو تجديدها أو الحصول على سيارة طبية تتوافق مع الحالة المرضية وذلك من خلال موقع المجالس الطبية المتكاملة وبإتباع الخطوات التالية لتوضيح الاستعلام عن موعد الكشف الطبي:-

الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتكاملة من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

تحديد أيقونة الاستعلام عن موعد الفحص الطبي.

كتابة بيانات الراغب في الفحص الطبي كاملة.

إدخال بيانات مكتب الشؤون التابع له الراغب في الفحص الطبي.

اختيار المستشفي والمعاد المناسب.

الضغط على كلمة حفظ.

دلالة ألوان بطاقة الخدمات الطبية للمعاقين 2023

لبطاقة الخدمات الطبية درجات يقدم من خلالها الخدمات المقدمة لهم حيث تحدد نسب الإعاقة ودرجاتها وذلك لضمان تقدم الخدمات لسمتحقيها الفعليين وهى كما يلي :-

1 - اللون الأزرق ويشير إلى أن درجة الإعاقة بالغة الشدة.

2 - اللون الأخضر ويشير إلى أن درجة الإعاقة متوسطة.

3 - اللون الأرجواني ويشير إلى أن درجة افعاقة بسيطة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

إجراء الكشف الطبي في مستشفيات وزارة الصحة وصرف العلاج المجاني.

خصم على تذاكر المواصلات العامة.

الجمع بين معاشيين.

الإعفاء من الضرائب ورسوم الجمارك على السيارات الطبية المخصصة لحالتهم.

نسب 5% في الوظائف الحكومية وشقق الإسكان الاجتماعي.

الإعاقات التي تتطلب بطاقة الخدمات الطبية 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الإعاقات التي تستلزم استخراج بطاقات خدمية وتخدم ذوي الاحتياجات الخاصة وهى كما يلي :-

بتر متعدد الأطراف أو طرف واحد.

الشلل الرباعي.

الشلل الدماغي.

ضمور العضلات.

حالات كف البصر والعمي.

متلاذمة دوان الإعاقات الذهنية ( معدل الذكاء أقل من 35).

الإعاقات المتعددة.

طف التوحد.

القزامة.

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