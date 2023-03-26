الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عمرو عزت: وزارة الرياضة تتعامل مع الأبطال المعاقين باعتبارهم درجة رابعة

النائب عمرو عزت حجاج
النائب عمرو عزت حجاج

قال النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إن في مصر يوجد نجومًا في الظل وأبطالًا من ذوي الإعاقة يسطرون التاريخ في البطولات الدولية ويرفعون علم مصر على منصات التتويج في البطولات العالمية أو في دورة الألعاب البارالمبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة حياة خطاب بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وطلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال "عزت" إن أبناء الدولة المصرية نجحوا رغم المشقة والصعاب في إحراز 7 ميداليات ذهبية في الترتيب السادس بين الدول المنافسة في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020.

واستطرد نائب التنسيقية أن هناك نوع من أنواع التراجع والتراخي في ملف ذوي الإعاقة من قبل وزارة الشباب والرياضة تجاه هؤلاء الأبطال وأمثالهم من الرياضيين من ذوي الإعاقة، فالوزارة تتعامل معهم على أنهم رياضيين من الدرجة الثالثة والرابعة، علمًا بأن الوزارة مسؤولة عن رعايتهم وملزمة بهم بموجب نص المادة 82 من اللائحة التنفيذية.

وأيضًا عدم قيام وزارة الشباب والرياضة منذ إعلان القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بالدور المنوط بها في رفع كفاءة مراكز الشباب والهيئات الرياضية بما يتناسب مع الرياضيين من ذوي الإعاقة، وأخيرًا غياب الرقابة على الأندية والهيئات الرياضية لتنفيذ أنشطة رياضية للأشخاص ذوي الإعاقة.

النائب عمرو عزت حجاج مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين البطولات الدولية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق النائبة حياة خطاب الحكومة

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