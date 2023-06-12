الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم 12-6-2023

أعلاف
أعلاف

شهدت أسعار أعلاف الدواجن تراجع كبير خلال الأسابيع الماضية، وقد تراجعت أسعار الفول الصويا اليوم 5000 جنيها للطن، حيث أن أسعار الأعلاف تنعكس على أسعار الدواجن.

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول فول الصويا خلال يونيو

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار أعلاف الدواجن اليوم في بورصة السلع والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الاثنين 12 يونيو

تراجعت أسعار الذرة صفراء برازيلي اليوم الاثنين 12 يونيو بمقدار 500 جنيها للطن، لتسجل 12500 جنيه صب أرض.

تراجعت أسعار الذرة صفراء أرجنتيني اليوم الاثنين 12 يونيو بمقدار 500 جنيها للطن، لتسجل 12500 جنيه صب أرض.

تراجعت أسعار الذرة صفراء أوكراني اليوم الاثنين 12 يونيو بمقدار 500 جنيها للطن، لتسجل 10500 جنيه صب أرض.

تراجعت أسعار الذرة صفراء صربي اليوم الاثنين 12 يونيو بمقدار 500 جنيها للطن، لتسجل 10500 جنيه صب أرض.

تراجعت أسعار الذرة صفراء بلغاري اليوم الاثنين 12 يونيو بمقدار 500 جنيها للطن، لتسجل 10500 جنيه صب أرض.

تراجعت أسعار الذرة صفراء أمريكي اليوم الاثنين 12 يونيو بمقدار 500 جنيها للطن، لتسجل 10500 جنيه صب أرض.

تراجعت أسعار الذرة صفراء روماني اليوم الاثنين 12 يونيو بمقدار 500 جنيها للطن، لتسجل 10500 جنيه صب أرض.

أسعار الفول الصويا اليوم الاثنين 12 يونيو

تراجعت أسعار صويا 44 %  اليوم الاثنين 12 يونيو بمقدار 3000 جنيها في الطن لتسجل 30000 جنيه صب أرض.

تراجعت أسعار صويا 46 % (محلي)اليوم الأثنين 12 يونيو بمقدار 3000 جنيها في الطن لتسجل 32000 جنيه للطن.

تراجعت أسعار صويا 46% (مستورده) اليوم الأثنين 12 يونيو بمقدار 3000 جنيها في الطن لتسجل 32000 جنيه للطن.

سجلت أسعار ردة ( نخالة ) اليوم الأثنين 12 يونيو 11700 جنيه للطن.

سجلت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الاثنين 12 يونيو 47000 جنيه للطن.

سجلت أسعار زيت صويا مكرر اليوم الاثنين 12 يونيو 48500 جنيه للطن.

تراجعت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الاثنين 12 يونيو بمقدار 5000 جنيها في الطن لتسجل 28000 جنيه للطن.

سجلت أسعار كسب عباد 36%  اليوم الاثنين 12 يونيو  18000 جنيه للطن.

سجلت أسعار دي دي جي إس 27% 24000 جنيه.

سجلت أسعار جلوتين مستورد 60% 49000 جنيه.

سجلت أسعار قشر فول الصويا 10500 جنيه.

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