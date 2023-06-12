وكيل التعليم بالبحيرة: سنواجه أى محاولة غش بكل شدة وحزم

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية أمن البحيرة من أجل القيام بتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة، وتوصيلها إلى مقار اللجان.

كما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة إلى أن مديرية الصحة بالمحافظة قامت بتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.

كما أشار يوسف الديب إلى أن اليوم الأول لماراثون الثانوية العامة شهد دخول الطلاب بدون أى مشكلة، مؤكدا أنه تم التفتيش الكامل من قبل أمن اللجان والتأكيد على التصدى لأى محاولة للغش الالكتروني، مشيراً إلى أنه تم توفير العدد الكافى من أمن اللجان من المدرسين الذكور والإناث من أجل تفتيش الطلاب والطالبات، أثناء دخول اللجان، وكذلك توعية جميع الطلاب بالعقوبات التى يتم اتخاذها قبل اى طالب يحاول القيام باستخدام أى وسيلة من وسائل الغش الالكتروني.

كما أكد أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية تعمل على مدار الساعة من أجل لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

ووجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها ٤١ استراحة و ١١٥ لجنة بعدد ١٨ ادارة تعليمية تستعد لاستقبال عدد ٣٨٠٩١ طالب وطالبة منهم ٨٨٩٦ بالشعبة الأدبية و ٢٦٨٠٩ طالب وطالبة بشعبة علمى علوم و ٢٣٨٦ علمى رياضة.

الثانوية العامة