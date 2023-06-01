"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول فول الصويا خلال يونيو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول فول الصويا مراعاتها، خلال شهر يونيو، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- أهم العمليات

- ينصح بالعناية بعملية نقاوة الحشائش والعزيق أولاً بأول، خلال الستة أسابيع الاولى من الزراعة.

- يتم الخف بعد تكامل التكشف حيث يترك 2- 3 نباتات في الجورة الواحدة حسب المسافات بين الجور.

- وفي حالة الزراعة "سرسبة" تخف النباتات على مسافة 4 – 5 سم (20 نبات في المتر الطولي).

- يتم الري كل 15 يوم في أراضي الوادي، وكل 5-8 أيام في الأراضي الجديدة حسب قوام التربة.

- الأصناف

- جيزة 35:

صنف جديد مستنبط بالتهجين مقاوم لدودة ورق القطن ويحتاج 105- 110 ايام من الزراعة حتى النضج وتنجح زراعته بكلا الوجهين البحري والقبلي وتتراوح انتاجيتة بين 1.5-1.6 طن للفدان.

- جيزة 82:

صنف مستنبط بالتهجين مبكر النضج بعد 95- 100 يوم من الزراعة يجود زراعته بالأراضي القديمة والجديدة بالوجه القبلي اما منفرد او محملاً مع محاصيل أخرى وتتراوح انتاجيته بين 1.2- 1.4 طن/فدان.

جيزة 83:

صنف مستنبط بالتهجين مبكر النضج بعد 95- 100 يوم من الزراعة عالي المقاومة لدودة ورق القطن ويجود زراعته بالوجه البحري اما منفرد او محملاً مع محاصيل أخرى وتتراوح انتاجيته بين 1.3- 1.5 طن/فدان.

جيزة 111:

صنف مستنبط بالتهجين مقاوم لدودة وق القطن ينضج بعد نحو 115- 120 يوماً من الزراعة وتنجح زراعته بجميع محافظات الجهورية حتى الوادي الجديد والأراضي الجديدة بجنوب الوادي ولا ينصح بتأخير زراعته عن اخر شهر مايو وتدور إنتاجيته حول 1.7 طن للفدان بالأراضي القديمة و 1.2 -1.4 طن/فدان بالأراضي الجديدة.

