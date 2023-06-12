اليوم.."سياحة النواب" تناقش أزمة" ممشى مصر"

تعقد لجنة السياحة والطيران والمدني بمجلس النواب، اجتماع لها اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي، بشأن قيام الشركة المتعاقدة مع وزارة الإسكان لإدارة ممشى أهل مصر المرحلة الثانية (بحي بولاق أبو العلا) بإقامة رسو عائمات سياحية بالممشى وعدم الحصول على تراخيص وحجب رؤية النيل للسكان.



كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أماني الشعولي، بشأن إرسال وزارة السياحة والآثار لجان تفتيش للفنادق السياحية في الأقصر وأسوان، حيث أسفرت هذه اللجان عن خروج أربعة فنادق في محافظة الأقصر من الدرجة السياحية، وانخفاض التقييم السياحي لأربعة فنادق أخرى، وذلك دون منح أي مهلة لهذه الفنادق للتطوير ومراجعة أوضاعها.

ويواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وكان قد رفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة أمس الأحد، بعد استعراض لجنة الخطة والموازنة لتقريرها وتوصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد.

وتضمنت توصيات اللجنة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذي نص في مادته الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والصادر بتاريخ 9/4/2022.

وكذلك ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.