لو فاتك الترند| رحيل الإعلامية فايزة واصف.. وحكم مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تصدرت العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند"

نقابة المهن السينمائية تنعى الإعلامية الراحلة فايزة واصف

نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، الإعلامية الراحلة فايزة واصف والتي رحلت عن عالمنا في صباح اليوم الأحد.

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حكم مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل المباراة

يتساءل عشاق رياضة كرة القدم عن حكم مباراة الأهلي والوداد في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة بفوز المارد الأحمر 2 -1 والذي تأهل عقب فوزه على الترجي التونسي.

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وفاة ماجدة صالح أول باليرينا مصرية بعد تكريمها بأسابيع

رحلت عن عالمنا قبل قليل الفنانة والباليرينا المصرية ماجدة صالح بعد أسابيع قليلة من تكريم وزيرة الثقافة لها.

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"شاومينج" تبدأ الترويج لتسريب امتحانات الثانوية.. والتعليم ترد: "نصب والامتحانات مُؤمَّنة"

بدأت صفحات "شاومينج" الترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت على فيسبوك: "متاح معنا جميع امتحانات الثانوية العامة".

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أسرة جورج إسحاق تتلقى واجب العزاء فى الكاتدرائية

تلقت أسرة جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، واجب العزاء في فقيدها، بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.

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طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استقرار في الأحوال الجوية حتى الثلاثاء

طقس حار البلاد يسود اليوم الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

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