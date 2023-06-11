حكم مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل المباراة

يتسأل عشاق رياضة كرة القدم عن حكم مباراة الأهلي والوداد في مبارة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة بفوز المارد الأحمر 2 -1 والذي تأهل عقب فوزه على الترجي التونسي فيما تأهل الوداد إلى النهائي عقب تعاقبه مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

حكم مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا 2023

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن هوية حكم مباراة الإياب والتي ستجمع بين الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال افريقيا حيث يدير اللقاء المنتظر الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما كحكم ساحة ويعاونه كلا من الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي والكيني جليبريت شيرويت والحكم الجانوبي بير أتشو كحكم رابع بينما يتولي تقينة الفيديو var الكيني بيتر أويرو ويساعده الموروتاني دحان بيدا ومن زامبيا ديانا شيوكوتشا مساعد ثان.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز نادي الأهلي على نادي الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف حيث سجل هدف الواد سيف الدين بوهرة فيما سجل هدفي نادي الأهلي المصري محمود كهربا وبيرسي تاو.

تشكيل نادي الأهلى في مباراة الوداد 2023

أعلنت السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي تشكيل الفريق في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد نادي الوداد المغربي المزمع ان تنطلق مساء اليوم الأحد 11 يونيو 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءا على أرض ملعب محمد الخامس حيث جاء التكشيل كما يلي :-

حراسة المرمي : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، على معلول.

خطك الوسط : إليو ديانج، مراون عطية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، كهربا.

معلق مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا 2023

عقب إعلان اسم حكم مباراة الأهلي والوداد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت bein sport عن معلق مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تجمع بين نادي الأهلي المصري ونادي الوداد المغربي حيث يتولي التونسي رؤوف خليف التعليق على المباراة عبر شاشة قناة bein sport 4 وهى القناة المخصصة لنقل المباراة إلى دول القارة الإفريقية.

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