الـ11 يا أهلى.. كيف يتفادى المشجعون المشاكل النفسية قبل مباراة الوداد؟

ينتظر عشاق المارد الأحمر غدًا مباراة فريقهم ضد نادي الوداد الرياضي المغربي، حيث سيشهد ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء مواجهة نارية بين الوداد المغربي والأهلي المصري في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022/2023.

الفريقان يسعيان لإحراز اللقب الغالي والمرموق في القارة السمراء، والذي يؤهلهما للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يدخل الأهلي المباراة بأفضلية الفوز ذهابًا بهدفين لهدف، ويحتاج للتعادل أو الفوز أو الخسارة بفارق هدف لضمان التتويج باللقب الحادي عشر في تاريخه.

فيما يدخل الوداد المباراة بحاجة إلى الفوز بفارق هدفين أو أكثر لإحراز البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، فهذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

نصائح لتجنب المشاكل النفسية المرتبطة بتشجيع كرة القدم وتجنب العصبية:

نصح خبراء الصحة النفسية بموقع "hybridcheer"، بضرورة الابتعاد عن الجدل العنيف، حيث يجب تفادي التحدث في المواضيع التي تثير الجدل وتثير العصبية، والابتعاد عن النقاشات العنيفة والمحادثات مع مشجعي الخصم.

الاستمتاع باللعبة كرياضة، يجب تذكر أن كرة القدم هي رياضة وأن الهدف الرئيسي من المشجعين هو الاستمتاع باللعبة ودعم فريقهم المفضل.

ممارسة الرياضة، يجب أن تتم ممارسة الرياضة والنشاط البدني بانتظام، حيث إن ذلك يساعد في تحسين الصحة النفسية والجسدية، ويخفف التوتر والعصبية.

تفادي الإفراط في تناول المنبهات، حيث يجب تفادي تناول المنبهات مثل الكافيين والنيكوتين، حيث يمكن أن يزيد من التوتر والعصبية.

الاسترخاء والتأمل، يمكن الاسترخاء والتأمل في الطبيعة والاستماع إلى الموسيقى الهادئة لتخفيف التوتر والعصبية، بالإضافة إلى الحفاظ على العلاقات الاجتماعية الإيجابية، حيث يجب الحفاظ على العلاقات الاجتماعية الإيجابية مع الأشخاص الذين يشجعون نفس الفريق لتجنب العصبية والتوتر الزائد، مع احترام آراء الآخرين وتقبلها حتى لو كانت مختلفة عن رأيك.

عدم التعصب المفرط، حيث يجب أن نشجع فريقنا بحماس، ولكن بدون التعصب المفرط الذي يؤدي إلى الإساءة لفريق الخصم أو لجماهيره، وضرورة تجنب الشتائم والإساءات أثناء المباراة والحفاظ على الأخلاق الرياضية.