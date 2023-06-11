موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، في إياب المباراة النهائية من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب "مركب محمد الخامس" بالدار البيضاء في المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

ستُذع مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، عبر شبكة قنوات الرياضية وبي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناتي Arryadia TNT HD وbeIN Sports

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لتكرار سيناريو الانتصار، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية من الموسم 2022-2023.

ويحتاج فريق الأهلي إلى الفوز أو التعادل بأى نتيجة لحسم تتويجه باللقب الإفريقي بشكل رسمي، بينما ستكون الهزيمة بفارق هدف دون أن يسجل الأهلى كفيلة بضياع البطولة من المارد الأحمر.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم الأحد الماضي، على إستاد "القاهرة الدولي"، قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

في المقابل، يرغب فريق الوداد المغربي، تحت قيادة المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك، في تحقيق الفوز في مباراة اليوم أيضًا، من أجل الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، مستغلًا في عامل الأرض والجمهور.

وتُعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يلتقي فيها فريق الأهلي بنظيره الوداد المغربي في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد نسخة العام الماضي التي حسمها الوداد لصالحه بالفوز 2-0 على نفس الملعب.