الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طبيب الأهلى يؤكد جاهزية اللاعبين لمباراة الوداد

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية اللاعبين التامة لخوض مباراة الفريق أمام الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وأوضح أن اللاعبين في حالة طبية وبدنية مميزة للغاية، وأن جميع عناصر الفريق المتواجدين بالبعثة جاهزون للمشاركة في المباراة، وفقًا للرؤية الخاصة بالجهاز الفني، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

 

وأشار أبو عبلة إلى أن هناك متابعة مستمرة للحالة البدنية والطبية للاعبين، وأن هناك تنسيقًا كاملًا بين عناصر الجهاز الفني والطبي من أجل تجهيز الجميع للمواجهة المرتقبة.

 

وكان الفريق قد أنهى مرانه الختامي على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا للمباراة التي تقام في العاشرة مساء اليوم الأحد.

 

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

طبيب الأهلى الاهلى الأهلي ضد الوداد أخبار الوداد إياب نهائي دوري ابطال افريقيا

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

الطالبة منة الله عماد: دعم الرئيس السيسى دفعة لى وللمتفوقين.. والفضل يعود لأمى

حظك اليوم.. جميع الأبراج النارية الأحد 11 يونيو 2023

الجيش اليمنى يحبط محاولات تسلل للحوثيين فى تعز ويسقط مسيّرتين غرب مأرب

كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2023 وطرق استخراجها

تعرف على أفضل لاعب فى نهائي دورى أبطال أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية