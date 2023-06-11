الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يتحدى الوداد المغربى لمعانقة الأميرة الإفريقية والتتويج بالـ11

الاهلى والوداد
الاهلى والوداد

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي في العاشرة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء ضمن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويدير اللقاء الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

ويحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل بأى نتيجة لحسم تتويجه باللقب الإفريقي بشكل رسمي، بينما ستكون الهزيمة بفارق هدف دون أن يسجل الأهلى كفيلة بضياع البطولة من المارد الأحمر.

وتعد مباراة الإياب النهائي الثالث على التوالي للنادي الأهلي في هذه البطولة على استاد محمد الخامس، حيث كانت الأولى في الموسم قبل الماضى وانتهت بتتويج الأهلي باللقب العاشر على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، فيما خسر فى النسخة الماضية أمام الوداد.

في المقابل يدخل الفريق المغربي اللقاء وأمامه أكثر من سيناريو للحصول على اللقب، في حال خسارة الأهلي بنفس نتيجة مباراة الذهاب في الإياب سيقود المباراة للأشواط الإضافية وركلات الترجيح لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة الإفريقية، أما خسارة الأهلي 1- 0 أو بفارق أكثر من هدف في مباراة الإياب يمنح بطل المغرب لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويرغب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، في تعويض خسارة الفريق اللقب الإفريقي في النسخة الماضية أمام الوداد المغربي والعودة بالكأس الـ11 في تاريخ القلعة الحمراء.

وعقد كولر جلسة خاصة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة طالبهم بضرورة التركيز فقط في الملعب، لأن الفرق الكبري لا تتأثر بمثل تلك الأمور من المناورات في التصريحات والشائعات حول غياب أبرز النجوم، ويجب عليهم الانشغال بتحقيق اللقب لإسعاد جماهيرهم التى تنتظرهم دون شك بهدف استعادة الأميرة السمراء لدولاب بطولات النادى.

وكشف مصدر مسئول أن السويسري أكد للاعبي الفريق أن الأهلي يدخل اللقاء وهو فائز بالشوط الأول بالقاهرة، وأنه أمامنا 90 دقيقة ونحصد اللقب الإفريقي وتحقيق مجد تاريخى والعودة للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

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