"شاومينج" تبدأ الترويج لتسريب امتحانات الثانوية.. والتعليم ترد: "نصب والامتحانات مُؤمَّنة"

بدأت صفحات "شاومينج" الترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت على فيسبوك: "متاح معنا جميع امتحانات الثانوية العامة".

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هذه الصفحات، مؤكدة أنها نصب ولا يوجد تسريب لامتحانات الثانوية العامة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة بالكامل ولا يوجد غش أو تسريب بالإضافة إلى أن جميع اللجان مراقبة بالكاميرات.

وكشفت مصادر بالوزارة عن أن غرفة العمليات المركزية للثانوية العامة بدأت في الإبلاغ عن بعض الصفحات التي تروج للغش منها صفحات شاومينج سواء على «فيس بوك» أو «تليجرام».

ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات غدًا الإثنين.