وفاة ماجدة صالح أول باليرينا مصرية بعد تكريمها بأسابيع

رحلت عن عالمنا قبل قليل الفنانة والباليرينا المصرية ماجدة صالح بعد أسابيع قليلة من تكريم وزيرة الثقافة لها.

من هى ماجدة صالح؟

ماجدة صالح هي أول راقصة باليه مصرية، التحقت بأولى دفعات المعهد العالي للباليه، الذي تأسس ضمن معاهد أكاديمية الفنون في مصر عام 1958، وحصلت مع أربع زميلات لها على منحة دراسة من أكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963، وبعد عودتهن إلى مصر قدمن عام 1966 بحضور الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أول عرض باليه في تاريخ مصر، بعنوان "نافورة بختشي سراي" للمؤلف الروسي بوريس أسافييف، نالت بعده وسام الاستحقاق. وقد رقصت ماجدة على خشبة مسرح البولشوي، وعلى خشبة مسرح قصر المؤتمرات في الكرملين وغيرها من مسارح الاتحاد السوفيتي في جولة فنية قامت بها في السبعينيات من القرن الماضي .

وشهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الحفل السنوي للمعهد العالي للباليه في موسمه الثامن، والذي أُقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث قدم طلبة المعهد العالي للباليه باليه "دون كيشوت"، وذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور عاطف عوض، عميد المعهد العالي للباليه.

وكرمت وزيرة الثقافة الباليرينا الدكتورة ماجدة صالح، امتنانًا وعرفانا بجهودها وإنجازاتها المتفردة في فن الباليه، وكرمت كذلك دفعة خريجي المعهد العالي للباليه لعام ١٩٨٣، امتنانًا بما قدموه من عطاءات بناءة في مجالات فنية متعددة طوال ٤٠ عامًا، حيث كرمت الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية السابق، الدكتور عاطف عوض، عميد المعهد العالي للباليه والدكتور سامح صابر، عميد المعهد العالي للنقد الفني والدكتور حسام محسب، عميد المعهد العالي لفنون الطفل والمخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة والدكتور عاصم عبده، الأستاذ بقسم طرق تدريس الباليه، منار عبدالحميد محمد، مدربة ومصممة باليه وعيشة فؤاد علي، مدربة ومصممة باليه بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.