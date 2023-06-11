الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استقرار في الأحوال الجوية حتى الثلاثاء

الطقس
الطقس

طقس حار البلاد يسود اليوم الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وذلك بعد أن شهدت الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية تحسنا بشكل كامل.

 

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى ٣٣ درجة مئوية وجنوب الصعيد ٤٥ درجة مئوية.

 

وبالتزامن مع بداية الأجواء الحارة ويهتم العديد من الأشخاص بالاطلاع على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة تحسبًا لأي شيء، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور طقس الـ72 ساعة القادمة:

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 11 يونيو

 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 19.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

 

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 24.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

 

 

درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 12 يونيو

 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

 

 - شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 25.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

 

 

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 13 يونيو

 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

 

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 40 والصغرى 26.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

 

خلال الأيام الماضية الأحوال الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة القاهرة الكبرى والوجه البحرى لسواحل الشمالية درجات الحرارة المتوقعة جنوب سيناء

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