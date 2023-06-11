الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نقابة المهن السينمائية تنعى الإعلامية الراحلة فايزة واصف

فايزة واصف
فايزة واصف

نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، الإعلامية الراحلة  فايزة واصف والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد.

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان: "وداعًا الإعلامية القديرة فايزة واصف.. خبرات وإبداعات وتميز جعلتكم في مصاف الريادة الإعلامية وساهمتم بإبداع راقٍ في الغوص في مشكلات المجتمع بالمحاولة وبذل الجهد من أجل التغلب عليها.. (حياتى) من العلامات المؤسسة في الإعلام المصري والإعلام العربي.. فايزة واصف أيقونة إعلامية".

وأضاف: "نشاطركم الأحزان في وفاة الإعلامية القديرة الراحلة فايزة واصف". 

وشيعت أسرة الإعلامية الراحلة فايزة واصف جثمانها عقب صلاة ظهر اليوم إلى مقابر الأسرة بعد أن رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض بعد رحلة إذاعية وإعلامية تخطت الـ60 عامًا.

نقاية المهن السينمائية المهن السينمائية مسعد فودة فايزة واصف الإعلامية الراحلة فايزة واصف

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