قبل انطلاقها بساعات.. تعليمات مهمة من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2023 مدونة خلف بطاقة رقم الجلوس لكل طالب.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 2023

1- إذا تأخرت عن موعد بدء امتحان الثانوية العامة 2023 في أية مادة مدة لا تزيد عن ( 15 ) دقيقة بعذر يقبله رئيس اللجنة يسمح لك بدخول الامتحان، وإذا زادت مدة التأخير عن ذلك لا يسمح لك بدخول الامتحان في هذه المادة فقط.

2- على طالب الثانوية العامة 2023 إحضار جميع الأدوات اللازمة لامتحان أي مادة، حيث أن لا يصرف للطالب إلا كراسة الأسئلة + ورقتي إجابة.

3- عليك مراعاة الآتى بكل دقة:

- البابل شيت و الأسئلة المقالية + كتاب المفاهيم

- التأكد من عدد أوراق كراسة الأسئلة و صحة كلا من ورقتي إجابة البابل شيت و الأسئلة المقالية قبل بدء الإجابة.

- تملأ البيانات الخاصة بالطالب بكراسة الأسئلة و ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية باللغة العربية وبخط واضح قبل البدء في الإجابة مع تظليل الدوائر الخاصة برقم الجلوس و نموذج الامتحان( لغة الامتحان للمواد المترجمة بالنسبة لطلاب مدارس اللغات) بالقلم الجاف.

- عدم كتابة أسمك أو رقم جلوسك في غير المكان المخصص لذلك بكراسة الأسئلة وكذلك ورقتي إجابة البابل شيت و الأسئلة المقالية.

- ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة بالقلم الجاف تظليلاً كاملاً بورقة البايل شيت، و اختيار أكثر من إجابة للسؤال يفقدك درجة السؤال.

- إجابة الأسئلة المقالية بالورقة المخصص لها إجابة هذه الأسئلة ولن يعتد بإجابة أسئلة الاختيار من متعدد و الأسئلة المقالية بكراسة الأسئلة.

- تسليم كراسة الأسئلة وورقتي إجابة البايل شيت والأسئلة المقالية و كتاب المفاهيم إلى الملاحظ يدا بيد في نهاية الزمن المحدد للامتحان.

- عدم الدخول إلى مقر الامتحان بأي كراسات أو مذكرات أو الهاتف المحمول أو التابلت أو أي أجهزة تساعد على الغش.

4- لا يسمح بخروجك من امتحان الثانوية العامة 2023 إلا في النصف ساعة الأخيرة من الزمن المقرر لامتحان أي مادة و أيضا بعد تسليم كراسة الأسئلة و ورقتي إجابة البابل شيت و الأسئلة المقالية و كتاب المفاهيم.

5- كل من يخالف هذه التعليمات أو يحاول الغش أو التخاطب مع غيره من الطلاب أو مخالفة اللوائح التي تتعلق بالامتحان يتعرض لإلغاء الامتحان تطبيقا لأحكام القرار الوزاري رقم ( ٣٤ ) لسنة ٢٠١٨ المنظم لذلك بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه ، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية وفقاً لأحكام القانون ( ٢٠٥ ) لسنة ٢٠٢٠ الصادر بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحان.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023

وتنطلق غدا الإثنين امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، حيث يبلغ عدد المتقدمين بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية( رياضيات) و 391671 طالبا وطالبة بابشعبة العلمية( علوم).

وتبدأ الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدى الطلاب غدا امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 13 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبا وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى عدد 34 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.