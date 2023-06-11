مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة غدًا.. دعاء قبل دخول الامتحان مكتوب

بدأ طلاب الثانوية العامة الاستعداد لخوض امتحانات نهاية العام من الغد الاثنين 12 يونيو 2023، لذلك زاد من البحث عن دعاء قبل دخول الامتحان للاستعداد الروحاني بعد الاستعداد العلمي الكافي لامتحانات نهاية العام.

دعاء قبل دخول الامتحان مكتوب

تعرض الدستور خلال التقرير التالي دعاء قبل دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وطلاب الثانوية الأزهرية الذين بدأوا امتحاناتهم منذ أيام مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لطلابنا.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم إنى اسئلك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين.

اللهم إني فوضت أمري إليك وتوكلت عليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك، يا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا ونصيرًا.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين

اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك

اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا وانت على كل شئ قدير

اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين

اللهم إن مَنْ اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل

اللهم أنت المنتصر فانصرنا، وأنت القوي فثبتنا، ولا تكتب علينا الخذلان والهوان

اللهم يا عظيم السلطان ياقديم الإحسان يا دائم النعماء، اللهم افتح لي ما تسكر ويسر لي ما تعسر، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا عني قربه، وبارك لي فيه يارب العالمين.

نسألك يا ودود يا لطيف أن تكتب لنّا النجاح، اللهم إن من توكل عليك فلن يخيب.. ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك، فقد هُدي إلى صراط مستقيم.

يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد أشرف المرسلين، على الله عليه وسلم، أسألك أن تكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم

ارزقني يا الله الحكمة والمعرفة والعلم، وثبات الذهن والعقل والحلم