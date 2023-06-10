زاد البحث عن دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 10-6-2023 خلال الساعات الأولى من الفجر حيث يبدأ المسلمين يومهم بالأدعية والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لطلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية خلال الليل حيث يطلب العباد من الله عز وجل خير الدنيا والآخرة.



دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 10-6-2023

وذكرت صيغة دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 10-6-2023 في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وهى كما يلي:-



اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاؤه فأجبته .. اللهم إني أستودعك حياتي خيرها وشرها واجعل أيامي القادمة القادمة كلها رضا وسعادة .. وتوفيق منك .. اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك ومن عزمي إلى عزمك.





اللهم إنا نستعينك ونستغفرك نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفر بك ونخلع ونترك من يفجرك .. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى نرجو رحمتك ونخشى عذابك .. اللهم أنت السلام هادي الأنام .. جابر الكسر .. مفرج الهم والأحزان .. أنزل طمأنينتك على كل على كل هم ارهقته الحياة وانزل عافيتك على كل مريض.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي وتغفر بها ذنوبي وتصلح بها أمري و تغني بها فقري وتذهب بها شري وتكشف بها همي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتجلو بها حزني .. وتجمع بها شملي و تبيض بها وجهي يوم إلقاك يارب العالمين.



يارب ألهمني أن أطرقك بابك كلما غرقت وعلمني أن لا نجاة إلا بك.. ولا مفر منك إلا إليك رب اهدني إلى وجهتي واجعلها وجهتي في كل وقت وحين.. واقبلني في رحابك بذنوبي وخطاياي وبضعفي وقلة حيلتي وأرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه.. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك.. ناصيتي بيدك.. ماض في حكمك عدل في قضاؤك .. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك.. أو علمته لأحد من خلقك أو أثتأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.