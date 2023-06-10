طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان اللغة الإنجليزية: فى مستوى الطالب المتوسط

أدى طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة اللغة الإنجليزية، اليوم السبت، وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، لجان بنين قطور وفتيات قطور وفتيات توكل النموذجي، في حين تفقد الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون المناطق والخدمات، لجان فتيات بني سويف وبنين بني سويف وبنين بني سويف النموذجي.

وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وباستطلاع آراء طلاب القسم العلمي عن امتحان مادة اللغة الإنجليزية من خلال اللجان الموفدة من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية أكد الطلاب أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، غير أنه توجد عدة نقاط للطلاب المتميزين، كما أكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء وبلا مشاكل وأن الأزهر يوفر لهم كل سبل الراحة.

وعبر قطاع المعاهد الأزهرية عن تقديره واعتزازه لأبنائه الذين أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف في الاعتماد على النفس، والسعي لتحقيق الأهداف المرجوة، وما يتم مشاهدته في لجاننا على مستوى الجمهورية يدل على تغيير جذري لثقافة أبنائنا الطلاب، وحبهم وانتمائهم لأزهرهم، ووطنهم، وخاصة ما بدا منهم من تعاون شديد بشأن الالتزام بالتعليمات المعمول بها.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.