الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول.. غدا

طلاب
طلاب

ينطلق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022 /2023، غدا الإثنين.

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2023، غدا الأثنين، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، حيث يؤدون امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد الموافق ١٨ يونيو الجاري.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم" وعدد 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".

وأضافت أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبا وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى عدد 34 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب الثانوية العامة 2023، قبل ساعات من انطلاق الامتحانات المقرر بدأها من يوم 12 يونيو بعد غد الإثنين، لأداء المواد غير المضافة للمجموع.

وقال الوزير: أتوجه بحديثي إليكم بمشاعر الأب قبل منصبي كوزير للتربية والتعليم والتعليم الفني..وها نحن على أعتاب امتحانات الثانوية العامة أتقدم إليكم بعدد من الرسائل التي قد تمثل نقاط مضيئة في حياتكم المقبلة.. فأنتم عماد الوطن وحاضره ومستقبله.

وأضاف: اجتهدوا في العلم فهو مفتاحكم لفرص المستقبل، واعلموا أن أدوات التقييم لا تقف عند مجرد اجتياز امتحانات فهي مرحلة في رحلتكم الطويلة في الحياة التي أتمنى من الله أن يسدد فيها خطاكم لنباهي بكم الأمة ونصنع بكم حاضرا مضيئا ومستقبلا باهرا لوطننا الحبيب.

واستكمل الدكتور رضا حجازي: "ضعوا أهدافكم أمامكم، واستعينوا بالإصرار على النجاح والثقة في قدراتكم فهي أدوات نجاحكم".

وتابع وزير التربية والتعليم: "إيمانا بدوركم الهام في النهوض بمستقبل الأمة، أود أن أؤكد لكم أن الوزارة بذلت جهودا ضخمة لتوفير كافة سبل الراحة والتيسير لكم أثناء الامتحانات وضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص".

واختتم الوزير رسائلة لطلاب الثانوية العامة قائلا: "اطمئنوا واجتهدوا واعلموا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

2022 2023 الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدراسي 2022 2023 الثانوية العامة 2023 التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي التربية الوطنية

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