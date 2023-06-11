جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.. ورابط الاستعلام عن النتيجة

زاد البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل انطلاقها بساعات حيث تجرى الاثنين المقبل امتحانات طلاب الثانوية العامة 2022-2023 بالمواد خارج المجموع وفقًا للجدول المعتمد من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي عبر كافة حسابات وزارة التربية والتعليم الرسمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

تسلمت بالفعل اللجان النظام والمراقبة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللجان المدرسية لطلاب الثانوية العامة في كافة محافظات الجمهورية لوضعها تم حراسة الشرطة استعدادا لانطلاق امتحانات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية غدا الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 بالمواد خارج المجموع حيث جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 كما يلي :-

يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 امتحان مادة الاقتصاد والاحصاء.

يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 امتحان مادة الفيزياء والتاريخ.

يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا).

يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 امتحان مادة الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس.

يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو 2023 امتحان مادة الديناميكا.

يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 امتحان مادة الأحياء والجبر والهندسة الفراغية و الفلسفة والمنطق.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022-2023

يتم إعلان نتائج طلاب الثانوية العامة عقب انتهاء كافة أعمال الكنترول في كافة محافظات الجمهورية واعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد في ديوان عام الوزارة حيث يتم خلال المؤتمر إعلان أسماء أوائل كافة الشعب الدراسية والاتصال بهم هاتفيا لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي يعقب المؤتمر الصحفي نشر نتائج كافة طلاب الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة من خلال هذا الرابط (من هنا).