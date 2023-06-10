المحافظات تستعد لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة بتجهيز اللجان

شهدت المحافظات استعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقه بعد غد الإثنين، بكل من محافظات الغربية والدقهلية وكفرالشيخ، فقد تم تجهيز جميع اللجان وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحانات، حيث جرت مراجعة جاهزية المدارس من آثاث وإنارة ومياه ونظافة، فضلا عن الإجراءات الاحترازية، كما جرى تجهيز الاستراحات لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات.

ففي الغربية، يؤدي 41 ألفا و41 طالبا وطالبة الامتحانات، وفي السياق، شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ناصر حسن، اليوم السبت، على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول، أو أي أجهزة الكترونية آخرى داخل مقر لجان سير الامتحان سواء من الطلبة أو الملاحظين؛ فضلا عن توفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وفي الدقهلية، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم ناصر شعبان أن جميع لجان الثانوية والبالغ عددها 151 لجنة جاهزة لاستقبال 53 ألفا و414 طالبا وطالبة، (31 ألفا و688 طالبا بشعبة علمي علوم، و7 آلاف و327 علمي رياضة، و14 ألفا و54 بالشعبة الأدبية، وعدد طلاب المنازل 4320 والخدمات 2188 والدبلومة الأمريكية 344).

وأكد شعبان - في بيان صحفي اليوم - توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية؛ تمهيدا لتوزيعها على اللجان الامتحانية.

وفي محافظة كفر الشيخ، أعلن المحافظ جمال نور الدين، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة، من حيث جاهزية المدارس التي ستكون بها لجان امتحانات الثانوية العامة، وعددها 76 لجنة، يؤدي بها 25 ألفا و99 طالبا وطالبة، وأيضا جاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين من خلال تجهيز 24 استراحة لاستقبالهم في الإدارات التعليمية.