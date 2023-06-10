الغربية تعلن إنهاء كافة الاستعدادات لبدء امتحانات الثانوية العامة

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022\ 2023، والتي ستنطلق يوم الإثنين القادم، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 116 لجنة على مستوى المحافظة، 41 ألفا و41 طالبا وطالبة، منهم 22606 طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم، و4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13348 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، في لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، ووفرت المديرية، جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، حيث شملت تجهيزات اللجان تزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية التعليمية.

وأكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز اللجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، بالإضافة إلى تأمين جميع اللجان من خلال بروتوكول التعاون بين التربية والتعليم ومديرية الأمن، وذلك تحت إشراف ورعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فى كل إدارة تعليمية لتلقى أي شكاوى، بالإضافة إلى تجهيز جميع الاستراحات للمراقبين والملاحظين، مؤكدًا أن رؤساء اللجان سيتواجدون فى الإستراحات التى جهزتها المديرية بداية من اليوم الجمعة وحتى نهاية مدة الإمتحانات، كما تم تجهيز اللجان من الخارج بممرات وبوابات لدخول وخروج الطلبة إلي لجان الإمتحان.

وقال وكيل الوزارة إنه جرى توقيع عدة بروتوكولات مع مديرية أمن الغربية لتأمين اللجان وكنترول توزيع الأسئلة وأوراق الإجابة وتأمين سيارات نقل الأسئلة والأجوبة من الكنترول إلى المدارس وعودتها الكنترول.

كما جرى توقيع بروتوكول مع شركة كهرباء جنوب الدلتا بطنطا، لتوفير مولدات كهربائية بجميع اللجان والاستراحات، وبروتوكول مع مديرية التموين، لتوفير الخبز للمراقبين والملاحظين الى جانب توفير المواد البترولية لسيارات نقل الأسئلة.

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