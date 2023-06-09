الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كواليس المعسكر الأخير لطلاب الثانوية العامة قبل بدء ماراثون الامتحانات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة لبدء ماراثون امتحانات نهاية العام، يوم الإثنين المقبل الموافق 12 يونيو 2023، والذي يستمر حتى 13 يوليو 2023، ما جعل الطلاب يدخلون معسكرات مغلقة من أجل الاستعداد للامتحانات، وسط حالة من الذعر والقلق والتوتر.

ورصدت "الدستور" كواليس المعسكر الأخير لطلاب الشهادة الثانوية العامة قبل بدء ماراثون امتحانات نهاية العام، للوقوف على عاداتهم اليومية، وكيفية استعداداتهم للامتحانات، والدعم النفسي الذي يحتاجون إليه من المقربين منهم، والنصائح التي يرسلونها لأقاربهم، لتحقيق النجاح والتفوق.

قال خالد أحمد، الطالب بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية للبنين، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، لـ"الدستور"، إن كل ما يحتاجه طلاب الشهادة الثانوية العامة هو الدعاء لهم وتزويدهم بالطاقة الإيجابية لمساعدتهم في تحمل عبء التوتر والقلق الذي يصيبهم بسبب ماراثون الامتحانات الذي سيبدأ بعد يومين.

وأضاف أنه يقضي يومه في المراجعة على المواد والمذاكرة وتناول الوجبات والراحة والترفيه بعد الانتهاء من المهام.

وأوضحت شيماء محمود، الطالبة في مدرسة السنية الثانوية للفتيات التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بالقاهرة، "أنها تجتهد خلال هذه الفترة في المراجعة حتى لا تشعر بالقلق خلال أيام الامتحانات"، وطالبت الجميع بالدعاء لكل طلاب الثانوية العامة، لأن هذا أكثر ما يحتاجون إليه، متمنيةً أن تكون الامتحانات مستواها طبيعيًا يسمح للطلاب بالإجابة والحصول على مجموعات مرتفعة دون أي عبء.

في السياق ذاته، أكد سمير مصطفى، الطالب في مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، أنه يواصل المذاكرة طوال اليوم ويأخذ راحة ساعتين يجلس فيهم مع أخواته قبل أن يخلد إلى النوم.

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