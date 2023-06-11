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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-6-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي، على ملعب "مركب محمد الخامس" بالدار البيضاء في المغرب، في إياب المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم الأحد الماضي، على إستاد "القاهرة الدولي"، قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يلتقي فيها فريق الأهلي بنظيره الوداد المغربي في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد نسخة العام الماضي التي حسمها الوداد لصالحه بالفوز 2-0 على نفس الملعب.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• موعد مباراة اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

- الوداد المغربي × الأهلي: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتي تُذاع عبر شبكة قنوات الرياضية وبي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناتي  Arryadia TNT HD وbeIN Sports

• مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا

- أوروجواي × إيطاليا: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي (فاصلة تفادي الهبوط)

- سبيزيا × هيلاس فيرونا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

- اتحاد بن قردان × اتحاد تطاوين: في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- الأولمبي الباجي × الصفاقسي: في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

• مواعيد مباريات اليوم في كأس تركيا

- فناربخشة × إسطنبول باشاك شهير: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-6-2023 والقنوات الناقلة

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