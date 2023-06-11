ترتفع معدلات البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-6-2023 والقنوات الناقلة لها من عشاق الساحرة المستديرة والاستمتاع بالمنافسات الحماسية والتشويقية للاعبيهم المفضلين.



مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-6-2023 والقنوات الناقلة

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-6-2023 والقنوات الناقلة لها لمشاهدتها والاستمتاع بها.



مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة



الوداد الرياضي المغربي * الأهلي المصري

الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة

على bein sports hd

وتأتي هذه المباراة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد أن حقق النادي الأهلي الفوز، الأحد الماضي، على الوداد بنتيجة 2-1، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



مواعيد مباريات كأس تركيا والقنوات الناقلة

فنربخشة * إسطنبول باشاكشهير

الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة

على bein sports tr

مواعيد مباريات الودية الدولية والقنوات الناقلة

بنما * نيكاراجوا

الساعة 02:00 صباحًا بتوقيت القاهرة



المكسيك * الكاميرون

الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة



مواعيد مباريات الدوري البرازيلي

بوتافوجو * فورتاليزا

الساعة 02:00



أميريكا مينيرو* أتليتيكو باراناينسي

الساعة16:00



إنترناسيونال* فاسكو دا جاما

الساعة 21:00



ساو باولو* بالميراس

الساعة 21:00



جوياس * فلومينينسي

الساعة 23:30



فلامينجو * جريميو

الساعة 23:30