أخبار فاتتك| فرص عمل جديدة للشباب ومواعيد مباريات الزمالك فى الدورى

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

براتب 2800 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص جديدة للشباب حتى 35 سنة

أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من 30 وحتى 35 سنة، وذلك بإحدى شركات الصناعات الغذائية، على أن يكون المتقدمون لتلك الوظائف من الذكور فقط.

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تعرف على مواعيد مباريات الزمالك فى الدورى

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز، حيث يتبقى للفارس الأبيض جولات قليلة في الموسم الحالي 2022 /2023.

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استطلاع: 12 مليون أمريكى يرون أن العنف مبرر لإعادة ترامب إلى السلطة

أظهر استطلاع جديد لأبحاث جامعة شيكاغو أن 12 مليون أمريكي يرون أن العنف مبرر لإعادة ترامب إلى السلطة، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

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نضال الشافعي يكشف عن منصبه الجديد في اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح

قال الفنان نضال الشافعي إن الفنانة داليا البحيري بذلت مجهودًا رائعًا ويُحترم جدًا في مسرحية "سيدتي أنا"، لافتًا إلى أنها كانت في حالة التزام مرعبة.

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طارق فهمي لـ"الدستور": أبرز نجاحات 30 يونيو تمثلت في استعادة دولة المؤسسات

نحتفل خلال شهر يونيو بذكرى القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية التى تولت حكم البلاد لمدة عام، إلا أن القرار الصحيح كان في أيدي الشعب المصري.

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محمد عبدالعزيز لـ"الشاهد": جماعة الإخوان في لحظة أصبحت تعادى الجميع

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة تمرد، إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الراحل محمد مرسي كان بمثابة تحدٍ للشعب.

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