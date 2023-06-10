السبت 10 يونيو 2023
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paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| فرص عمل جديدة للشباب ومواعيد مباريات الزمالك فى الدورى

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

براتب 2800 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص جديدة للشباب حتى 35 سنة

فرص عمل

أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من 30 وحتى 35 سنة، وذلك بإحدى شركات الصناعات الغذائية، على أن يكون المتقدمون لتلك الوظائف من الذكور فقط.

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تعرف على مواعيد مباريات الزمالك فى الدورى 

مواعيد مباريات الزمالك

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز، حيث يتبقى للفارس الأبيض جولات قليلة في الموسم الحالي 2022 /2023.

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استطلاع: 12 مليون أمريكى يرون أن العنف مبرر لإعادة ترامب إلى السلطة

دونالد ترامب

أظهر استطلاع جديد لأبحاث جامعة شيكاغو أن 12 مليون أمريكي يرون أن العنف مبرر لإعادة ترامب إلى السلطة، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

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نضال الشافعي يكشف عن منصبه الجديد في اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح

الفنان نضال الشافعي

قال الفنان نضال الشافعي إن الفنانة داليا البحيري بذلت مجهودًا رائعًا ويُحترم جدًا في مسرحية "سيدتي أنا"، لافتًا إلى أنها كانت في حالة التزام مرعبة.

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طارق فهمي لـ"الدستور": أبرز نجاحات 30 يونيو تمثلت في استعادة دولة المؤسسات

الدكتور طارق فهمي

نحتفل خلال شهر يونيو بذكرى القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية التى تولت حكم البلاد لمدة عام، إلا أن القرار الصحيح كان في أيدي الشعب المصري.

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محمد عبدالعزيز لـ"الشاهد": جماعة الإخوان في لحظة أصبحت تعادى الجميع

النائب محمد عبدالعزيز

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة تمرد، إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الراحل محمد مرسي كان بمثابة تحدٍ للشعب.

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