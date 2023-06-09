نضال الشافعي يكشف عن منصبه الجديد فى اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح

قال الفنان نضال الشافعي، إن الفنانة داليا البحيري بذلت مجهود رائع ويُحترم جدًا في مسرحية "سيدتي أنا"، لافتاً إلى أنها كانت في حالة التزام مرعبة، معربًا عن سعادته بالعمل معها في منطقة محببة لنا جميعًا وهو المسرح.

وأضاف نضال الشافعي خلال لقاءه ببرنامج "سبوت لايت" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن المسرح القومي بقدر ما يقدم قيمة كبيرة وحاجة محترمة، بقدر ما هو متناول لكل الناس، حيث أن جميع الناس قادرة أن تأتي وترى وتضحك وتُخرّج أولادها ويأخذون جرعة من الضحك والثقافة بأسعار لا تُذكر مقارنة بمسارح أخرى خاصة.

وتابع الفنان نضال الشافعي: "عندما قررنا أن نأتي للعمل في مسرح الدولة وعلى المسرح القومي، فإن الهدف المادي أو العائد المادي لم يكن في الحسبان بالنسبة لنا، لكن الهدف كان شرف العمل على المسرح القومي المصري وهو أقدم خشبة فنية على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط".

أن النجم محمد رياض شرفه في اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح، بأن أكون عضو اللجنة العليا، معقباً: "هذا شرف كبير جدًا لي، فالمسرح القومي المصري شيء ليس قليلًا على الإطلاق".