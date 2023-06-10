استطلاع: 12 مليون أمريكى يرى أن العنف مبرر لإعادة ترامب إلى السلطة

اظهر استطلاع جديد لأبحاث جامعة شيكاغو، أن 12 مليون أمريكي يرى أن العنف مبرر لإعادة ترامب إلى السلطة، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وكشف الاستطلاع عن مستويات مقلقة وخطيرة من الدعم للعنف السياسي ونظريات المؤامرة وعدم الثقة في الديمقراطية الأمريكية.

قالت نتائج الاستطلاع بعد عامين ونصف من هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، يعتقد ما يقدر بنحو 12 مليون أمريكي بالغ، أو 4.4٪ من السكان البالغين، أن العنف مبرر لإعادة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

على الرغم من أن عدد البالغين الذين يعتقدون أن هذا قد انخفض منذ التمرد، فإن بيانات المسح الأخيرة من جامعة شيكاغو تكشف عن مستويات مقلقة وخطيرة من الدعم للعنف السياسي ونظريات المؤامرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأجرى مركز أبحاث مشروع شيكاغو للأمن والتهديدات التابع للجامعة استطلاعات حول مخاطر الديمقراطية على البالغين الأمريكيين حول العنف السياسي والمواقف تجاه الديمقراطية منذ فترة وجيزة بعد هجمات 6 يناير.

في بيانات جديدة من أبريل تم مشاركتها مع صحيفة الجارديان البريطانية ، وجد الباحثون دعمًا مستمرًا للعنف لتحقيق أهداف سياسية مختلفة على جانبي الممر، وانعدام ثقة عام في الديمقراطية.

وجاءت النتائج مقلقة بشكل خاص مع اقتراب انتخابات 2024 دون ضمانات أساسية يقول بعض المشرعين إنها قد تساعد في منع هجوم عنيف آخر على الديمقراطية الأمريكية.

قال روبرت بابي ، الأستاذ في جامعة شيكاغو: "نحن في طريقنا إلى موسم انتخابي صاخب للغاية، فما يحدث في الولايات المتحدة هو أن العنف السياسي ينتقل من الهامش إلى الاتجاه السائد.

ووجدت أحدث دراسة استقصائية من أبريل 2023 أن ما يقدر بنحو 142 مليون أمريكي يعتقدون أن الانتخابات لن تحل مشاكل أمريكا الأساسية - ارتفاعًا من 111 مليون في سبتمبر الماضي، ولا يزال واحد من كل خمسة أمريكيين بالغين يعتقد أن انتخابات 2020 قد سُرقت من ترامب ، وهو ما يمثل تغييرًا ضئيلًا للغاية عن عام 2021.