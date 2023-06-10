السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استطلاع: 12 مليون أمريكى يرى أن العنف مبرر لإعادة ترامب إلى السلطة

دونالد ترامب
دونالد ترامب

اظهر استطلاع جديد لأبحاث جامعة شيكاغو، أن 12 مليون أمريكي يرى أن العنف مبرر لإعادة ترامب إلى السلطة، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

 

وكشف الاستطلاع عن مستويات مقلقة وخطيرة من الدعم للعنف السياسي ونظريات المؤامرة وعدم الثقة في الديمقراطية الأمريكية.

قالت نتائج الاستطلاع بعد عامين ونصف من هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، يعتقد ما يقدر بنحو 12 مليون أمريكي بالغ، أو 4.4٪ من السكان البالغين، أن العنف مبرر لإعادة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

 

على الرغم من أن عدد البالغين الذين يعتقدون أن هذا قد انخفض منذ التمرد، فإن بيانات المسح الأخيرة من جامعة شيكاغو تكشف عن مستويات مقلقة وخطيرة من الدعم للعنف السياسي ونظريات المؤامرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

 

وأجرى مركز أبحاث مشروع شيكاغو للأمن والتهديدات التابع للجامعة استطلاعات حول مخاطر الديمقراطية على البالغين الأمريكيين حول العنف السياسي والمواقف تجاه الديمقراطية منذ فترة وجيزة بعد هجمات 6 يناير. 

 

في بيانات جديدة من أبريل تم مشاركتها  مع صحيفة الجارديان البريطانية ، وجد الباحثون دعمًا مستمرًا للعنف لتحقيق أهداف سياسية مختلفة على جانبي الممر، وانعدام ثقة عام في الديمقراطية.

 

وجاءت النتائج مقلقة بشكل خاص مع اقتراب انتخابات 2024 دون ضمانات أساسية يقول بعض المشرعين إنها قد تساعد في منع هجوم عنيف آخر على الديمقراطية الأمريكية.

 

قال روبرت بابي ، الأستاذ في جامعة شيكاغو: "نحن في طريقنا إلى موسم انتخابي صاخب للغاية، فما يحدث في الولايات المتحدة هو أن العنف السياسي ينتقل من الهامش إلى الاتجاه السائد.

 

ووجدت أحدث دراسة استقصائية من أبريل 2023 أن ما يقدر بنحو 142 مليون أمريكي يعتقدون أن الانتخابات لن تحل مشاكل أمريكا الأساسية - ارتفاعًا من 111 مليون في سبتمبر الماضي، ولا يزال واحد من كل خمسة أمريكيين بالغين يعتقد أن انتخابات 2020 قد سُرقت من ترامب ، وهو ما يمثل تغييرًا ضئيلًا للغاية عن عام 2021.

2020 2024 2023 البريطانية الجارديان البريطانية الديمقراطية الأمريكية الولايات المتحدة

الأكثر قراءة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الهوائية السبت 10 يونيو 2023

السفيرة منى عمر: جولة الرئيس السيسى الإفريقية تؤكد الاهتمام بتعزيز العلاقات مع دول القارة

حظك اليوم.. جميع الأبراج النارية السبت 10 يونيو 2023

محمد عبدالعزيز لـ "الشاهد": البرادعى كان يعلم بأن اعتصام رابعة مسلح ولكنه نفى ذلك

فى ذكرى 9 سنوات لتولى الرئيس السيسى.. كيف استخدمت الطاقة المتجددة للحد من تغيرات المناخ؟

بوتين: روسيا لن تعزل نفسها عن أحد وستبقى جزءًا من الاقتصاد العالمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48