الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طارق فهمي لـ "الدستور": أبرز نجاحات 30 يونيو تمثلت في استعادة دولة المؤسسات

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

نحتفل خلال شهر يونيو بذكرى القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية الذين تولوا حكم البلاد لمدة عام، إلا أن القرار الصحيح كان في أيدي الشعب المصري.

وبالتزامن مع الاحتفال بمرور 9 سنوات على تولي الرئيس السيسي للحكم، يرصد “الدستور” في السطور التالية، أبرز نجاحات ثورة 30 يونيو.

ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الجماعة إرهابية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ثورة 30 يونيو وما ترتب عليها أقرت واقعاً سياسياً للدولة المصرية وأنقذت مصر من جماعة الإخوان الإرهابية التي حاولت اختطاف الوطن.

وأضاف “فهمي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور”، أن أبرز النجاحات السياسية لثورة 30 يونيو، هي نقل السلطة للشعب وبناء دولة المؤسسات، فقد أصبح لدينا حكومة ومجلس نواب ومجلس الشيوخ واستكملت الدولة المصرية استحقاقتها الدستورية.

وتابع: الكثير من النتائج الإيجابية ترتبت على 30 يونيو، فها نحن أمام حوار وطني وخريطة سياسية وجدول أعمال واضح للوطن بعد 9 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد عادت مصر إلى مكانتها على الخريطة العالمية، رغم الأزمات التي يتعرض لها العالم بسبب فيروس كورونا والحرب الأوكرانيه الروسية.

جماعة الإخوان الإرهابية الرئيس السيسي الجماعة إرهابية السيسي ثورة 30 يونيو

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