الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب 2800 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص جديدة للشباب حتى 35 سنة

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من 30 وحتى 35 سنة، وذلك بإحدى شركات الصناعات الغذائية، على أن يكون المتقدمين لتلك الوظائف من الذكور فقط.

وتتضمن فرص العمل المتاحة 20 عامل إنتاج، ولا يشترط حصول المتقدم لإحدى تلك الوظائف أن يكون حاصل على مؤهل، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك براتب 2500 جنيه.

كما تطلب الشركة 5 مندوب مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، وذلك براتب 2700 جنيه.

وتحتاج الشركة أيضا، أمين مخزن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك براتب 2800 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في نوب طحا، شبين القناطر، أو التوجه لمقر مديرية العمل بمحافظة القليوبية، أو الاتصال على 01008212421.

وزارة العمل فرص عمل شركات الصناعات الغذائية وظائف راهب مندوب مبيعات

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