محمد عبدالعزيز لـ"الشاهد": جماعة الإخوان في لحظة أصبحت تعادي الجميع

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة تمرد، إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الراحل محمد مرسي كان بمثابة تحدٍ للشعب المصري.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة،: "كان لدي قناعة من أول لحظة أن وجود الإخوان في الحكم سيكون قصة فشل كبيرة"، مؤكداً أن جماعة الإخوان في لحظة أصبحت تعادي الجميع.

وأشار إلى أن اللحظة التي أقسمت مع نفسي أن هذه الجماعة لابد أن لا تستمر في حكم مصر هي لحظة استشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف، وكان من أقرب الناس لقلبي، وكان يوثق الأحداث وينقل الصورة كاملة وكان له دور مهم في نشر كثير من جرائم الجماعة، وعدد من جرائم الفساد الخاصة بالإخوان وأعضائها، وكان يري أن هذه الجماعة أسوأ حتى من مدارس الفساد التي كانت موجودة قبل 2011 وكان يفعلوا هذه الجرائم بعنجهية شديدة وكان لدي الجماعة يقين تام بأنهم موجودين للأبد في السطلة فيحلوا لهم ما يفعلوا.