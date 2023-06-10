تعرف على مواعيد مباريات الزمالك فى الدورى المصرى

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز، حيث يتبقى للفارس الأبيض جوالات قليلة في الموسم الحالي 2022/2023 ويهتم الجمهور بمعرفة مواعيد مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز، كما يتخلل خلال تلك الفترة لقاءات في بطولتي كأس مصر والبطولة العربية، واليكم مواعيد مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز

الزمالك وغزل المحلة

ويواجه الفارس الأبيض نظيره نادي غزل المحلة، ضمن افتتاح الاسبوع الثاني والثلاثون من جولات الدوري المصري الممتاز، يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو الجاري، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك والأهلي

وخاض نادي الزمالك مباراة الدور الأول مع النادي الأهلي في شهر يناير الماضي، حيث انتهى اللقاء بينهما بثلاثة أهداف دون رد لصالح النادي الأهلي، وكان المفترض أن يخوض الفريقين مباراتهم ضمن منافسات الجولة الماضية، لكن تأجل اللقاء دون أن يتم تحديد موعده بسبب خوض المارد الأحمر لمبارياته في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي.

القنوات الناقلة لمباريات نادي الزمالك في الدوري

كما يتم نقل مباريات نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز عبر قنوات أون تايم سبورت باعتبارها الناقل الحصري المالك لحقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز ويمكنكم متابعة لقاءات الدوري عبر الترددات التالية.

القمر: نايل سات

تردد القناة: 11861

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

المباراة القادمة لنادي الزمالك

ويخوض نادي الزمالك مباراته القادمة أمام فريق نادي فاركو ضمن منافسات دور 16 لكأس مصر وذلك يوم الجمعة الموافق 23 يونيو الجاري في تمام الساعة 9:30 مساءا.

كما يتوجه الفارس الأبيض لخوض مبارياته في دور المجموعات للبطولة العربية في 20 من شهر يوليو المقبل امام فريق نادي الاتحاد المنستيري التونسي.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحل الفارس الأبيض في المركز الرابع في جدول ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة من 30 مباراة خاضها خلال الموسم الحالي.