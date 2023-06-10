السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الممتاز "ب".. ترتيب فرق المجموعة الثالثة قبل مباريات الأسبوع الأخير

فريق بلدية المحلة
فريق بلدية المحلة

يسدل الستار يوم الأربعاء المقبل على منافسات المجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني "الممتاز ب" بإقامة مباريات الأسبوع الثلاثين والأخير التي يتحدد على ضوء نتائجها الفريق الصاعد للدوري الممتاز والفريق الذي سيحتل المركز السادس، ويخوض دورة فاصلة مع الفريقين اللذين سيحتلان المركز السادس في المجموعتين الأولى والثانية يتأهل منها فريقان للدوري الممتاز.

ويتنافس على الصعود للدوري الممتاز ثلاثة فرق هى بلدية المحلة " 55 نقطة " وطنطا " 54 نقطة " ودكرنس "52 نقطة" وستشهد مباريات الأسبوع الأخير صداما مباشرا بين دكرنس وبلدية المحلة بينما يلتقي طنطا مع المنصورة .

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ويحتاج بلدية المحلة للفوز على دكرنس للصعود للدوري الممتاز لأن أى نتيجة أخرى تعني صعود طنطا أو دكرنس ويحتاج طنطا للفوز على المنصورة والوصول للنقطة 57 وانتهاء مباراة دكرنس وبلدية المحلة بالتعادل أو فوز دكرنس بينما يحتاج دكرنس للفوز على البلدية وهزيمة طنطا أمام المنصورة.

وفي صراع المركز السادس يتساوى كفر الشيخ وبروكسي في رصيد 45 نقطة وسيلتقي كفر الشيخ بملعبه مع الحمام ويحل بروكسي ضيفا على فريق نبروه وفي حالة استمرار تساوى الفريقين في رصيد النقاط يصعد بروكسي للدورة الفاصلة لتفوقه في مجموع مباراتيه مع كفر الشيخ حيث تعادلا في الدور الأول وفاز بروكسي في مباراة الدور الثاني وبالتالي يحتاج كفر الشيخ للفوز على الحمام وتعثر بروكسي أمام نبروه .

ترتيب فرق المجموعة الثالثة قبل الأسبوع الأخير

  1. بلدية المحلة  55 نقطة
  2. طنطا   54 نقطة
  3. دكرنس  52 نقطة
  4. الجهورية شبين  51 نقطة
  5. أبوقير للأسمدة   51 نقطة
  6. بروكسي  45 نقطة
  7. كفر الشيخ   45 نقطة
  8. المنصورة  41 نقطة
  9. الأوليمبي   37 نقطة
  10. الحمام  32 نقطة
  11. سبورتنج   31 نقطة
  12. نبروه   29 نقطة
  13. المجد السكندري  28 نقطة
  14. هلال مطروح  25 نقطة
  15. بايونيرز   22 نقطة
  16. المصري بالسلوم  12 نقطة .
الممتاز الممتاز ب دوري القسم الثاني بلدية المحلة دكرنس كفر الشيخ طنطا

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