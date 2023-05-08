سيراميكا كليوباترا يكتسح دكرنس ويتأهل لثمن نهائى كأس مصر

حجز فريق سيراميكا كليوباترا مقعدًا في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر موسم 2022-2023، بفوزه الكاسح على ضيفه دكرنس، بخمسة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات دور الـ 32.

فريق سيراميكا كليوباترا كان البادئ بالتسجيل، بهدف عن طريق ميدو جابر في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف زميله أحمد ياسر ريان الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 53 أحرز أحمد رمضان بيكهام الهدف الثالث لسيراميكا كليوباترا، فيما سجل أحمد جمال لاعب دكرنس الهدف الرابع بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 59.

واختتم كونستانت وايو مهرجان الأهداف لـ سيراميكا، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

يُذكر أن فريقي سموحة والداخلية، قد تأهلا إلى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، بفوزهما على ألو إيجيبت وأسوان، على الترتيب.