أخبار فاتتك: فتح شواطئ البحر الأحمر بعد حادثة القرش.. وتفاصيل زيارة الرئيس الأكاديمية العسكرية

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

تفاصيل مبادرة حفاوة للترحيب بالحجاج

أطلقت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة "حفاوة" للترحيب بالحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين، وذلك تزامنًا مع دخول موسم الحج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الضيافة والاهتمام بالضيوف الكرام، وذلك من خلال توفير كل سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والمعتمرين، وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التي تسهم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة.

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زيارة الرئيس الأكاديمية العسكرية

تصدرت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قيامه بجولة تفقدية للأكاديمية العسكرية فجر أمس، فضلًا عن مشاركته في جنازة والدة رئيس مجلس الوزراء، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد.

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فتح شواطئ البحر الأحمر بعد حادثة القرش

أوصت محافظة البحر الأحمر بعودة النشاط في الشواطئ تدريجيًا، بداية من اليوم الأحد 11 يونيو، وذلك لجميع المناطق شمالًا وجنوبًا عدا منطقة حادث اعتداء القرش، وتحديدًا منطقة شعاب الشيراتون منطقة الشيراتون القديمة، وحتى منطقة سندباد.

وأوضحت محافظة البحر الأحمر، خلال بيان رسمي، أنه يتم الالتزام باستمرار القرار بالمنطقة الممنوع عودة النشاط بها، وذلك لمراجعة الإجراءات التنظيمية للمستخدمين في هذه المواقع، وبالتأكيد على اتباع معايير الأمن والسلامة لخدمة مرتادي النشاط والشواطئ في هذا النطاق.

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تفاصيل التحقيقات مع المتهم بقتل مسن حارس

كشفت تحريات رجال مباحث مدينة نصر أن المتهم بقتل مسن حارس أرض فضاء اعترف بارتكابه الواقعة؛ نظرًا لأنه كان يصطحب فتاة داخل الأرض الفضاء لكنه فوجئ بالمسن المجني عليه يمنعه من الدخول ويطلب منه المغادرة ويؤلمه بالكلام، لكنه لم يغادر واستخرج سكينًا من طيات ملابسه وطعنه ولاذ بالفرار.

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