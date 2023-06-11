كلمة الرئيس السيسى خلال تفقده الأكاديمية العسكرية تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قيامه بجولة تفقدية للأكاديمية العسكرية فجر أمس، فضلًا عن مشاركته في جنازة والدة رئيس مجلس الوزراء، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد.

فتحت عنوان السيسى: تأهيل كوادر أجهزة الدولة بالأكاديمية العسكرية يستهدف تعزيز قدراتهم ، قالت صحيفة "الأهرام"، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الأكاديمية العسكرية تقوم بدور مهم، لا يقتصر على القوات المسلحة أو طلاب الكليات العسكرية أو طلاب الأكاديمية فقط ولكن يتمثل دورها أيضًا فى إعداد وتأهيل العديد من الشرائح التى تقوم بالعمل فى الدولة.

وبحسب الصحيفة، فقد أوضح الرئيس أن الهدف من ذلك تعزيز وتأكيد قدرة الملتحقين بأجهزة الدولة المختلفة ومنحهم جرعة مناسبة من الالتزام والفهم والإصرار على العمل، مشيرًا إلى أن الأكاديمية لا تتدخل فى الشق الفنى الخاص بإعداد الكوادر المختلفة.

وأعرب الرئيس عن سعادته بالتواجد فى الأكاديمية العسكرية، مؤكدًا حرصه على زيارة الأكاديمية والاطمئنان على الطلبة، كما يطمئن دائمًا خلال اتصالاته الدورية مع مدير الأكاديمية على الأنشطة ومستوى الطلاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات الرئيس جاءت خلال قيامه أمس بجولة تفقدية للأكاديمية العسكرية فجرًا فى إطار حرصه على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدنى والمهارى المختلفة، حيث شهد الرئيس عددًا من الأنشطة التدريبية للطلبة تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية التى يقوم الطلبة بأدائها بشكل يومى خلال وجودهم فى الأكاديمية.

وفي شأن آخر، وتحت عنوان الرئيس يشارك فى جنازة والدة رئيس مجلس الوزراء، قالت صحيفة "الأهرام" تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى مشيعى جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، حيث قدم الرئيس خالص التعازى والمواساة للدكتور مصطفى مدبولى وأسرة الفقيدة، داعيًا الله عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وبالانتقال إلى صحيفة "الجمهورية"، وتحت عنوان: "لا صحة لنقل قطع أثرية.. لفحصها بالخارج"، قالت الصحيفة إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى تداولت منشورات تزعم نقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعى بأحد المستشفيات خارج البلاد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.. مؤكدة أنه لا صحة لنقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وزارة السياحة أكدت أن المنشورات المتداولة مغلوطة ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددة على أنه لم يتم السماح بنقل أي قطعة سواء للفحص أو الدراسة خارج البلاد، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة التى تستهدف الإضرار بسمعة الآثار المصرية مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

واقتصاديًا، وتحت عنوان: افتتاح أول ملتقى توظيف لخريجى مبادرة بناة مصر الرقمية، قالت صحيفة "الجمهورية"، افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أول ملتقى توظيف تنظمه مبادرة بُناة مصر الرقمية لطلبة وخريجى المبادرة التي أطلقتها وزارة الاتصالات توفر ٤٥٠ فرصة عمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور عمرو طلعت أوضح أن مبادرة بُناة مصر الرقمية أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة الاتصالات لتدريب أوائل الخريجين ومنحهم درجة الماجستير المهني من جامعات عالمية رفيعة المستوى إلى جانب الحصول على تدريب عملى من كبرى الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقترن بتدريب على المهارات الشخصية واللغوية بهدف تخريج شباب يمتلك مصفوفة من المهارات التي تؤهله للمنافسة بفاعلية في سوق العمل المحلية والدولية.