الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المتهم بقتل حارس أرض تحت الإنشاء: كنت أصطحب فتاة ومنعنى من الدخول

جثة
جثة

كشفت تحريات رجال مباحث مدينة نصر، أن المتهم بقتل مسن حارس أرض فضاء اعترف بارتكابه الواقعة؛ نظرًا لأنه كان يصطحب فتاة داخل الأرض الفضاء لكنه فوجئ بالمسن المجني عليه يمنعه من الدخول ويطلب منه المغادرة و يؤلمه بالكلام، لكنه لم يغادر واستخرج سكينًا من طيات ملابسه وطعنه ولاذ بالفرار. 

و كان أقدم شاب على قتل مسن بطعنات سكين أثناء منعه من دخول قطعة أرض تحت الإنشاء بمدينة نصر.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا مفاده وجود قتيل بأحد الشوارع بمساكن الشروق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين مقتل مسن عمره 68 سنة، يعمل حارس على قطعة أرض ومبانٍ تحت الإنشاء.

وبإجراء التحريات تبين أن الضحية حاول منع شاب من دخول الأرض فقام الأخير بطعنه بسكين، وألقى القبض على المتهم، وكان يهزي بكلمات غير مفهومة وتم اقتياده لقسم الشرطة.

وأجرى رجال المباحث التحريات حول الواقعة وملابساتها، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، تمهيدًا لتفريغها لكشف مُلابساتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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