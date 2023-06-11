شؤون الحرمين تطلق مبادرة "حفاوة" للترحيب بالحجاج

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، مبادرة "حفاوة" للترحيب بالحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين، وذلك تزامناً مع دخول موسم الحج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الضيافة والاهتمام بالضيوف الكرام، وذلك من خلال توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والمعتمرين، وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التي تسهم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة.

وأيضا أشارت الوكالة إلى أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار حرص الرئاسة على توفير كل ما يلزم لضيوف الرحمن، وتحقيق أفضل الخدمات والتسهيلات لهم، وذلك ضمن سعيها المستمر لتحسين الخدمات وتطويرها.

كما غادر أول‌ فوج‌ من‌ الحجاج‌ التشاديين، مطار حسن جاموس الدولي بإنجامينا، اليوم الأحد، باتجاه‌ البقاع‌ المقدسة، لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه كان في وداع الفوج الأول من الحجاج التشاديين، الذين بلغ عددهم 250 حاجا، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التشادي محمد خاطر عيسى ورئيس لجنة تنظيم الحج والعمرة التشادي عمر أدومة عبد الله، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى التشاد عامر بن علي الشهري.

كذلك، استقبل منفذ "جديدة عرعر" البري بمنطقة الحدود الشمالية السعودية، أكثر من 13 ألف حاج من ضيوف بيت الله الحرام القادمين من العراق.

كما ذكرت قناة الإخبارية السعودية، اليوم الأحد، أن مديرية جوازات المنطقة الشمالية أنهت إجراءات دخولهم عبر استراتيجية رفيعة المستوى، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات منذ لحظة وصول الحجاج وحتى عودتهم إلى ديارهم سالمين.