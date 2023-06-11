الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شؤون الحرمين تطلق مبادرة "حفاوة" للترحيب بالحجاج

المسجد الحرام
المسجد الحرام

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، مبادرة "حفاوة" للترحيب بالحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين، وذلك تزامناً مع دخول موسم الحج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الضيافة والاهتمام بالضيوف الكرام، وذلك من خلال توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والمعتمرين، وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التي تسهم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة.

وأيضا أشارت الوكالة إلى أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار حرص الرئاسة على توفير كل ما يلزم لضيوف الرحمن، وتحقيق أفضل الخدمات والتسهيلات لهم، وذلك ضمن سعيها المستمر لتحسين الخدمات وتطويرها.

كما غادر أول‌ فوج‌ من‌ الحجاج‌ التشاديين، مطار حسن جاموس الدولي بإنجامينا، اليوم الأحد، باتجاه‌ البقاع‌ المقدسة، لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه كان في وداع الفوج الأول من الحجاج التشاديين، الذين بلغ عددهم 250 حاجا، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التشادي محمد خاطر عيسى ورئيس لجنة تنظيم الحج والعمرة التشادي عمر أدومة عبد الله، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى التشاد عامر بن علي الشهري.

كذلك، استقبل منفذ "جديدة عرعر" البري بمنطقة الحدود الشمالية السعودية، أكثر من 13 ألف حاج من ضيوف بيت الله الحرام القادمين من العراق.

كما ذكرت قناة الإخبارية السعودية، اليوم الأحد، أن مديرية جوازات المنطقة الشمالية أنهت إجراءات دخولهم عبر استراتيجية رفيعة المستوى، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات منذ لحظة وصول الحجاج وحتى عودتهم إلى ديارهم سالمين.

الجهات المعنية الحرام والمسجد النبوي الحرمين الشريفين الخدمات الإنسانية الحدود الشمالية الحج والعمرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد النبوي المسجد الحرام المنطقة الشمالية تحسين الخدمات بيت الله الحرام

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

درجات الحرارة اليوم الأحد 11-6-2023 فى محافظات مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 11 /6/ 2023 فى البنوك المصرية

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الصباح اليوم الأحد 11 يونيو 2023

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

كلمة الرئيس السيسى خلال تفقده الأكاديمية العسكرية تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية