اليوم.. إعادة فتح الشواطئ بالبحر الأحمر بعد حادث سمكة القرش

أوصت محافظة البحر الأحمر بعودة النشاط في الشواطئ تدريجيا، يبدأ اليوم الأحد 11 يونيو، وذلك لجميع المناطق شمالا وجنوبا عدا منطقة حادث اعتداء القرش، وتحديدا منطقة شعاب الشيراتون منطقة الشيراتون القديمة، وحتى منطقة سندباد.

وأوضحت محافظة البحر الأحمر، خلال بيان رسمي، أنه يتم الالتزام باستمرار القرار بالمنطقة الممنوع عودة النشاط بها، وذلك لمراجعة الإجراءات التنظيمية للمستخدمين في هذه المواقع، وبالتأكيد على اتباع معاير الأمن والسلامة لخدمة مرتادي النشاط والشواطئ في هذا النطاق.

جاء ذلك بعد مراجعة موقف الإغلاق الخاص بقرار اللواء محافظ البحر الأحمر رقم 400 لسنة 2023 بالإغلاق خلال الفترة من 9/ 6 إلى 11/ 6 من منطقة الجونة وحتى خليج أبوسومة، وبناء على المتابعات الميدانية التي تمت خلال اليومين من 9 إلى 10، وعدم تسجيل أي ملاحظات لأي مشاهدات غير طبيعية على ممارسة الأنشطة البحرية، خاصة الشواطئ في نطاق الجونة شمالا وخليج سهل حشيش ومكادي جنوبا.

كما يتم التأكيد مع كافة مستخدمي الشواطئ بضرورة تنفيذ النشاط في حدود مناطق السباحة الآمنة، وممارسة الأنشطة البحرية في المواقع المخصصة لكل نشاط، سواء غوص أو سنوركلينج، والالتزام بوقف الصيد، طبقا لقرارات المحافظ في ذات الشان رقم 339 لسنة 2023.